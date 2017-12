Ventimiglia e Dolceacqua dicono “no” ai botti di Capodanno: il ringraziamento della Lega del Cane

Ventimiglia. Pubblichiamo di seguito la lettera che Danilo Roda, presidente de “La Lega per la difesa del Cane” di Ventimiglia ha inviato ai sindaci del comprensorio intemelio in merito all’ordinanza anti-botti emessa dai sindaci di Ventimiglia e Dolceacqua.

“La Lega della Difesa del Cane – Sezione di Ventimiglia e zona Intemelia, ha appreso con immenso piacere che anche quest’anno i sindaci dei Comuni di Ventimiglia e Dolceacqua hanno emanato un’ordinanza per vietare i fuochi d’artificio e l’uso dei petardi per i periodi che vanno da oggi al 7 di gennaio 2018, con apposita sanzione per i trasgressori con multa fino a 500 euro. Il divieto è motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza e la quiete dei cittadini, il benessere degli animali e di non elevare ulteriormente l’inquinamento atmosferico dovuto alle polveri fini in un periodo nel quale i valori sono già molto alti. La nostra associazione invita tutti gli altri sindaci del distretto sociosanitario, ad emettere ordinanze similari che appunto tutelino quanto sopra evidenziato, interesse della nostra associazione, è la tutela degli animali ed in modo particolare dei cani e dei gatti che purtroppo come si è verificato negli anni precedenti spaventati, spesso fuggono dalle abitazioni finendo randagi o nei vari canili della zona Intemelia. Non possiamo non ricordare che più volte negli anni passati, hanno provocato incidenti stradali, in quanto disorientati hanno attraversato improvvisamente le strade ostacolando la circolazione. Ringraziando anticipatamente e augurando buone feste di fine anno porgo cordiali saluti”.