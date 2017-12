Ventimiglia, De Leo presenta il consuntivo del lavoro dell’amministrazione Ioculano

Ventimiglia. Il presidente del Consiglio comunale Domenico De Leo desidera fare gli auguri per un felice anno nuovo a tutti i cittadini, ai consiglieri e al personale comunale, dando risalto al lavoro svolto in Consiglio comunale attraverso il consuntivo dell’anno 2017.

“Quest’anno l’impegno dei consiglieri comunali, stimolati dal continuo lavoro svolto dal sindaco e dalla giunta, si è concentrato su pratiche importanti di urbanistica che influiranno sullo sviluppo della città, come la modifica al regolamento edilizio e l’avvio delle opere nei due distretti di trasformazione urbana che permetteranno di dare un nuovo aspetto a Ventimiglia.

Abbiamo modificato il PUC (piano urbanistico comunale) in modo da poter di bandire tre spiagge libere attrezzate per la prossima estate, ed inoltre abbiamo continuato a lavorare sul porto, vero e proprio volano per l’economia della nostra città. Entrando nei numeri, i consigli comunali svolti nel 2017 sono stati 11 con 91 delibere adottate, mentre la giunta si è riunita 43 volte adottando 284 delibere” – dichiara il presidente del Consiglio comunale Domenico De Leo.