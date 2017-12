Vallecrosia, lezioni di ballo gratuite con il maestro Tony Arceri

Vallecrosia. Fare una regolare attività fisica, come ormai noto, non solo migliora l’umore ma è da considerarsi un vero e proprio strumento di medicina preventiva. Non a caso il Ministero della Salute, dal mese di novembre, ha lanciato una campagna di comunicazione “Salute, sport e movimento fisico” per sensibilizzare la popolazione sui benefici di salute che comporta lo svolgimento di uno sport o di un’attività fisica regolare.

Proprio per dare un personale contributo a questa campagna, il maestro di ballo Tony Arceri, di Vallecrosia, ha deciso di avviare un nuovo corso di ballo, del tutto gratuito,per incentivare così anche i più reticenti!

“Guardando la campagna promossa dal Ministero della Salute”, spiega Tony Arceri, insegnante di ballo da quasi 30 anni, “Ho pensato che avrei potuto dare il mio piccolo contributo. Sovente, oltre alla pigrizia, si deve fare i conti con le difficoltà economiche e anche una piccola spesa può incidere su un modesto bilancio. Io desidero offrire la possibilità di fare attività fisica in un ambiente allegro e simpatico”.

Il nuovo ballo, “LINDY HOP”, evoluzione del Charleston e di altre danze jazz degli anni 20,è poi letteralmente esploso negli anni ’30 e ’40. Nato a New York, si è diffuso poi in tutto il resto del mondo sotto forme diverse, fino a sbarcare in Europa e, Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tramutandosi in Boogie Woogie.