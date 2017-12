Bordighera. Dopo 27 anni alla Docks Lanterna, va in pensione dal 1 gennaio 2018 Domenico Cammareri, per tutti Mimmo.

Calabrese originario di Terranova, Mimmo si è trasferito a Ventimiglia, dove risiede tutt’oggi, da giovanissimo.

Ha iniziato la sua carriera all’interno della ditta che gestisce l’igiene urbana a Bordighera da semplice operaio, spazzando il lungomare Argentina. Viste le sue capacità e il suo essere instancabile, negli anni è salito di ruolo, raggiungendo l’apice della carriera e diventando il capo del servizio di igiene urbana nella città di Bordighera.

Sempre operativo, il netturbino non ha mai smesso di essere in prima linea nonostante la qualifica ricoperta: durante le alluvioni e in caso di qualsiasi emergenza, Mimmo Cammareri era presente a coordinare i suoi uomini e lavorare sodo.

Apprezzatissimo dagli amministratori comunali che si sono succeduti in questi 27 anni, per il suo essere gioviale e sempre con il sorriso, Mimmo è amato anche dai cittadini, che dal 1 gennaio non lo vedranno più alla guida di un mezzo della Docks Lanterna o, instancabile, al lavoro.