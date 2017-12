Trenitalia, autobus sostitutivo da Ventimiglia a Limone pieno: in 50 rimangono a piedi

Ventimiglia. Disagi questa mattina per i viaggiatori che si spostano sui bus sostitutivi per raggiungere le loro mete a causa dei lavori sulla linea Cuneo-Ventimiglia.

Una pecca nel servizio ha “bloccato” un gruppo di circa 50 persone nella città di confine perché “non ci stavano”. A quanto pare ha prenotato il viaggio un numero di persone superiore ai posti previsti sul mezzo di trasporto. Lo fa presente una lettrice che racconta: “Siamo rimasti a piedi. Siamo un gruppo di ragazzi che ha prenotato due settimane fa i biglietti per andare a Limone con il bus sostitutivo al treno. E’ dalle 10 che aspettiamo l’autobus che è arrivato in ritardo ma è riuscito a caricare solo un centinaio di persone presenti. Noi siamo così rimasti qui a Ventimiglia. Ci hanno assicurato che un altro autobus sarebbe arrivato a breve, ma sono passate più di due ore e noi siamo ancora qui”.

“Abbiamo chiesto in stazione, ma ci hanno risposto che non ne sanno niente e che non possono garantirci un orario di arrivo. Ora non sappiamo se dobbiamo aspettare il prossimo autobus, che sarà alle 18, o se ne arriverà uno prima - conclude la lettrice – Speriamo che la situazione si risolva presto, anche perché non sappiamo cosa fare”.