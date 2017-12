Tra feste in piazza e concerti sotto i fuochi d’artificio, ecco come sarà il Capodanno in Riviera

Cosa fare il ponte di San Silvestro? Dalla suggestiva “Festa delle lanterne” sotto il castello dei Doria a Dolceacqua a una passeggiata fra i portici medievali di Pieve di Teco e il suo storico mercatino, fino ai concerti-spettacolo nei Comuni più grandi, da Sanremo con Paolo Belli a Imperia con Francesco Baccini, l’arrivo del nuovo anno in Riviera è all’insegna del divertimento, della musica, dell’animazione e ancora della tradizione e della voglia di novità.

Con i migliori auguri da parte di tutta la redazione di Riviera24.it per un sereno 2018, ecco alcuni degli eventi che ci accompagneranno prima e dopo Capodanno.

Bordighera. Sabato 30 dicembre i tre clow del “Circo in pillole” invaderanno il centro cittadino con la loro allegria e il loro carretto musicale a tema (ore 15.30). Sarà poi la volta, martedì 2 gennaio, de “Gli invasati” e delle loro piante ornamentali che scherzeranno con i passanti, si lasceranno fotografare e accenneranno qualche passo di danza (ore 15.30). Sempre sabato 30, invece, gli attori del Circolo “reeding & drama” di Ventimiglia porteranno in scena presso l’ex chiesa Anglicana uno spettacolo con testi teatrali di Stefano Benni, Umberto Eco ed Eduardo De Filippo alternandoli ad arie e brani musicali

Cervo. Sabato 30 dicembre continua lungo le vie del borgo il percorso presepiale enogastronomico (dalle 14.30) che culminerà all’Oratorio di Santa Caterina con il concerto del Quartetto d’archi della Cervo Chamber Music (ore 17)

Diano Marina. Sabato 30 dicembre visita guidata “Liguri e romani nei reperti del Museo” al Marm (ore 10). Nel pomeriggio in via Genova, presso l’abside (esterno) della chiesa parrocchiale si terrà una video proiezione sulle meraviglie sommerse del mare dianese dal titolo “Il mare sul muro” (ore 17). Nelle vie del centro cittadino sfilata natalizia con la banda musicale “Città di Diano Marina” vestita per l’occasione da Babbi Natale (ore 17.30). Domenica 31, invece, musica e animazione dal vivo in piazza Martiri della Libertà con Gianni Rossi e Polo Dj: sarà allestito un maxi schermo per cantare e ballare tutti insieme aspettando il count down e brindando all’arrivo del nuovo anno (ore 22.30). Lunedì 1° gennaio nella sala consiliare del Comune grande concerto di Capodanno a cura del M° Josè Scanu con il violinista Andrea Cardinale, il tenore Mattia Pelosi e il soprano Lilia Gamberini. Al termine dello spettacolo il M° Scanu verrà premiato dall’Amministrazione comunale per i suoi 40 anni di carriera artistica, iniziati proprio a Diano Marina (ore 17)

Dolceacqua. Sabato 30 dicembre torna in piazza Mauro la tradizionale “Festa delle lanterne”. Tutti i bambini sono invitati a partecipare portando con sé una lanterna con lumino (chi non l’avesse può acquistarla sul posto), per intraprendere poi un percorso magico dove personaggi d’ispirazione natalizia scandiranno una storia suddivisa in 5 atti (ore 17). Domenica 31 fin dalla mattina si potrà passeggiare per i banchi del mercatino dedicato al biologico e all’antiquariato (dalle 9), mentre nel pomeriggio si potrà prendere parte alla visita guidata “Dolceacqua terra dei Doria, tra storia ed enogastronomia” (ore 15 – prenotazione obbligatoria)

Ospedaletti. Sabato 30 dicembre a “La piccola”, via Malta 1, proiezione del film “Rogue one: a Star Wars story” di Gareth Edwards (ore 16). Domenica 31 in piazza Sant’Erasmo “Ti saluto 2017” con distribuzione di cioccolata calda (ore 16). Lunedì 1 gennaio in piazza Europa “Festa della rosa”, omaggio floreale alle signore (ore 11). Martedì 2 nella spiaggia libera antistante il Comune 12esimo cimento invernale “Il primo tuffo dell’anno” (ore 11)

Imperia. Sabato 30 dicembre il salone di Villa Faravelli del M.a.c.I. – Museo arte contemporanea Imperia – ospita il concerto Mr Blue Sextet live (ore 17.30 – ingresso libero). Domenica 31 in via Cascione arriva “Aspettando in via il 2018”: un Capodanno di festa e di grande spettacolo che interesserà anche via XX Settembre dove si esibirà la band Efem System (dalle 21,30 fino alle 23). Nel cuore di Porto Maurizio, inoltre, sarà allestita un’area dedicata ai più piccoli con gli animatori Fortunello & Marbella. Alle 23 ancora spazio alla musica con l’esibizione sulla balconata del teatro Cavour del cantautore genovese Francesco Baccini. Previsto anche il “Countdown e dance party” con dj Enzo Testini Aka Tex

Riva Ligure. Concerto di Capodanno con il mezzo soprano Rosy Zavaglia in piazza Ughetto (ore 21)

Montegrosso Pian Latte. Domenica 31 dicembre grande festa per salutare il 2017 e accogliere il nuovo anno con musica, drink, gastronomia e dj set (ore 24)

Pieve di Teco. Per finire in armonia il 2017 non può mancare domenica 31 dicembre un giretto al tradizionale mercatino dell’antiquariato camminando sotto i suggestivi portici medievali di Pieve di Teco (dalle 8.30)

San Bartolomeo al mare. Domenica 31 dicembre tutti in piazza Torre di Santa Maria per “Aspettando il Capodanno dei bambini”: musica, animazione e baby dance per i più piccoli aspettando il nuovo anno (dalle 14.30 alle 16.30). Il Capodanno dei bambini lascerà poi spazio il 1 gennaio all’evento riservato ai più grandi, “Brindiamo al nuovo anno”, dove ci si potrà divertire e scambiarsi gli auguri per un sereno 2018 in riva al mare con spuntante e panettone (dalle 14 alle 18)

Sanremo. Sabato 30 dicembre presso la chiesa parrocchiale Santa Margherita di Poggio si terrà il concerto “Non Solo Gospel: festeggia il Natale con noi tra canti natalizi e gospel” organizzato dal Comune con la collaborazione di Dem’Art (ore 16). Lo stesso si terrà martedì 2 gennaio nella chiesa di San Rocco alla Foce (ore 21). Sempre sabato 30 nelle vie del centro città secondo appuntamento con le festose parate della banda musicale “Canta e Sciuscia” (ore 17) e presso la sede della Federazione Operaia concerto di musica classica “Duo-Flora-Orvieto” promosso dall’Amministrazione con l’associazione Arion (ore 17). In serata piazza San Siro sarà animata dallo spettacolo “Sherrita Sings the Diva’s” (ore 18.30), mentre al teatro dell’Opera del Casinò Massimo Ghini intratterrà gli ospiti con la performance “Un’ora di tranquillità” (ore 21.30 – ingresso a pagamento). Domenica 31 torna di fronte alla Concattedrale di San Siro la rassegna teatrale per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori “Il Capodanno dei bambini” (ore 16.30). Sanremo accompagnerà poi residenti e turisti all’arrivo del nuovo anno con il concert-show di Gerry Calà sulla splendida terrazza del Roof Garden della Casa da Gioco (ore 20), a cui seguirà al Teatro dell’Opera una replica dello spettacolo di Ghini e infine a Pian di Nave (ore 21.30) grande concerto di Capodanno con “Paolo Belli e la sua orchestra” (ore 22.30) sullo sfondo dello spettacolo pirotecnico dal Molo di Ponente al Porto Vecchio (ore 24), al quale seguirà, sempre a Pian di Nave, l’intrattenimento musicale con il dj Luca Ly (ore 00.30). Lunedì 1° gennaio 2018 al Teatro dell’Opera del Casinò “Concerto di Capodanno – valzer e polke della famiglia Strauss” (ore 17 – ingresso a pagamento)

Taggia. Sabato 30 dicembre, sulla spiaggia antistante piazza Chierotti in Arma, un pomeriggio dedicato allo sport e alle famiglie con il “Christmas beach rugby per tutti” promosso dall’associazione Delta Rugby Argentina e i Salesiani di Sanremo

Ventimiglia. Sabato 30 dicembre “Il carretto di Natale” arriva al Parco del Corsaro Nero con cantastorie, musica e giocoleria della compagnia di Claduio e Consuolo (ore 15). Spazio alla musica invece al Salone Sant’Agostino con il “Concerto di pianoforte di fine anno” diretto dal M° Alessandro Mercando (ore 15)