Bordighera. Anche quest’anno la Confesercenti organizza la manifestazione denominata “Befana Bordigotta” dalle 8 alle 20 di sabato 6 gennaio. L’evento è giunto alla sua 27^ edizione.

La grande vendita commerciale cittadina si svolgerà come di consueto in via Vittorio Emanuele che per l’occasione verrà chiusa al traffico veicolare tra via Pasteur e piazza Mazzini e in corso Italia tra via Vitt. Emanuele e corso Europa.

La manifestazione vuole essere una giornata di “lancio” dei “Saldi Invernali” e senz’altro può essere una occasione per far rivivere il centro cittadino di Bordighera, dove i commercianti a posto fisso potranno esporre all’esterno del proprio esercizio tutta la merce in vendita mentre bar e ristoranti oltre a proporre menù speciali per la giornata potranno ampliare i loro dehors. Interverranno chiaramente anche gli operatori ambulanti che arriveranno da varie Regioni del nord Italia.

Tutto il circuito sarà sonorizzato con trombe esponenziali al fine di permettere una diffusione musicale che accompagnerà piacevolmente gli acquisti. Oltre a Gruppi musicali itineranti, per i più piccoli saranno presenti postazioni di truccabimbi ed uno spettacolo itinerante di Befane sui trampoli che distribuiranno caramelle e dolciumi, lungo tutto il percorso.