Teknoservice ha pagato le tredicesime agli operai

Imperia. La Teknoservice ha provveduto a versare la tredicesima mensilità ai lavoratori della gestione di Imperia.

“A seguito del tavolo di trattative tra la Teknoservice e il Comune di Imperia, in cui sono state indicate le linee generali per individuare la transazione, si è dunque raggiunta una soluzione, nel rispetto delle regole e dei lavoratori”, fanno sapere dal Comune.

Le riunioni erano iniziative già molto tempo prima di Natale e si sono susseguite fino ad arrivare ad un esito positivo della vicenda seguita passo passo dal vicesindaco Guido Abbo che aveva incontrato, in due momenti differenti, i vertici dell’azienda di Piossasco. Tra l’altro c’era anche stato un presidio sotto il Muncipio e un faccia a faccia dei sindacati proprio con Abbo per cercare di sbloccare la situazione.