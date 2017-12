Taggia. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i concerti natalizi del coro polifonico “DoRemusica” – città di Taggia, che sancisce il secondo anno di attività dell’associazione culturale DoReMusica, la quale ha preso in mano le redini della corale.

Alla direzione la soprano solista Claudia Murachelli e Mirko Schiappapietre, pianista, rispettivamente vice-presidente e presidente dell’Associazione.

“Abbiamo un fitto calendario di appuntamenti musicali per questo dicembre 2017, alcuni li abbiamo già eseguiti come i concerti presso le residenze per anziani “Ospedale di Carità ONLUS” di Taggia e “Villa Rachele” di Vallecrosia, nonchè la partecipazione a Natale a Villa Boselli. Prossimamente ci esibiremo al tradizionale Gran Concerto della Vigilia di Natale presso la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, alle ore 22.30; martedì 26 dicembre alle ore 16 presso il Santuario Sacro Cuore di Gesù a Bussana; sabato 30 dicembre alle 16 presso la Basilica di San Siro a Sanremo e venerdì 5 gennaio 2018 presso il Santuario dell’Annunziata, Grotta dell’Arma, sul lungomare tra Arma di Taggia e Bussana”, ci racconta Mirko che ha arrangiato, appositamente per la corale, brani tratti dalla tradizione natalizia mondiale.

Il coro è composto da una quindicina di elementi tra uomini e donne, non professionisti e di tutte le fasce di età; tutte persone unite da una sola grande passione: la musica e la voglia di cantare insieme. Oltre alle attività corali, l’associazione DoReMusica sta portando avanti, per il secondo anno consecutivo, iniziative didattiche musicali con i corsi di pianoforte tenuti da Mirko Schiappapietre; di canto ed arpa celtica a cura di Claudia Murachelli, che è anche arpaterapeuta; di batteria seguiti da Alessandro Kino Rossini, professionista del settore; di chitarra col M° Mauro Vero e di basso con il jazzista Alberto Miccichè.

Proprio a suggellare questa unione, ad accompagnare il coro in un brano, ci sarà la giovane allieva di pianoforte Sara Adduci. Il prossimo appuntamento dunque con la Corale “DoReMusica” di Taggia, sarà per domenica 24 dicembre alle ore 22.30 presso la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia.