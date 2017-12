Taggia. Il 22 Dicembre, presso il CAG (centro di aggregazione giovanile) in zona ex Caserme Revelli a Levà, Taggia, gestito dalla cooperativa sociale L’Ancora in convenzione con il comune di Taggia, si è tenuta la festa di Natale aperta a ragazzi e famiglie. La giornata è stata scandita dala musica (live, con i ragazzi del corso di canto VoiceLab e “digitale” con dj Semex), e dal “merendone” natalizio, entrambi molto apprezzati dal pubblico. E’ stato un modo di coronare un intenso anno di attività dedicate ai giovani e per iniziare a progettare il prossimo.