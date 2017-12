Taggia. Verso le 14 di oggi è crollata una parte del tetto di Palazzo Spinola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Sanremo e gli agenti della polizia locale. Non ci sarebbero feriti e al momento non è ancora chiara l’entità del danno ne le sue cause.

L’edificio, costruito nel diciottesimo secolo, è da tempo abbandonato e le sue condizioni sono fatiscenti. Nell’agosto del 2016 era anche finito al centro di un’inchiesta giudiziaria, in mano alla Procura di Savona. Tra gli indagati era finito, tra gli altri, Sergio Oderda, presidente della Cooperativa “Il Cammino” con sede però in valle Armea a Sanremo. L’ipotesi di reato era quella di malversazione. Secondo la magistratura i soldi ottenuti dal Ministero dei Beni Culturali non sarebbero stati utilizzati per quell’intervento di restauro dell’immobile che doveva essere poi utilizzato a fini sociali. Il finanziamento di 2 milioni risulterebbe solo in minima parte utilizzato per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile storico. Buona parte dei 2 milioni sarebbe stato invece direttamente destinato a ripianare sofferenze bancarie del consorzio.