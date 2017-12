Sicurezza e prevenzione, anche Ventimiglia dice “no” ai botti di Capodanno

Ventimiglia. Il sindaco Enrico Ioculano ha firmato l’ordinanza per il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuochi d’artificio sul territorio comunale: un provvedimento che avrà validità da oggi 27 dicembre sino al 7 gennaio.

“Ventimiglia dice no ai petardi – dice il primo cittadino – con un’ordinanza ad hoc che interessa tutto il territorio comunale. Far esplodere botti e petardi non crea solo un pericolo per le persone e per le cose, ma inficia il benessere degli animali. L’uso incauto dei fuochi d’artificio può causare danni economici non irrilevanti, innescare incendi, provocare lesioni e danni”.

Il divieto, nato dall’esigenza di garantire la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale, sarà operativo da oggi stesso: non sarà consentita l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici in genere anche se di libera vendita.