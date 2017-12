Sciopero dei treni in Francia, disagi per chi viaggia oltre il confine

Ventimiglia. Difficoltà per chi viaggia in treno oltre il confine di Stato. Dallo scorso 20 dicembre, infatti, è in corso uno sciopero. Un’agitazione che potrebbe comportare disagi almeno fino al prossimo 8 gennaio.

E’ stata la stessa “Ter-Sncf”, ovvero l’ azienda dei trasporti ferroviari transalpini a comunicarlo. Il consiglio, prima di mettersi in viaggio, è quello di informarsi per tempo.