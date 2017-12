Scatta l’operazione “Capodanno sicuro” per il concerto in via Cascione a Imperia

Imperia. Imperia si prepara al “Capodanno sicuro”. Come per la “Notte bianca”, la manifestazione promossa l’estate scorsa in centro a Porto Maurizio, anche per la grande festa di San Silvestro, è stato predisposto un accurato servizio d’ordine.

Poliziotti e carabinieri vigileranno soprattutto in via Cascione e via XXSettembre dove sono previsti tra l’altro diversi eventi che precedono il concerto di Francesco Baccini. Il cantautore genovese, come ormai anticipato nelle settimane scorse, si esibirà dalla balconata del teatro Cavour in uno show completamente gratuito.

In previsione di un notevole di pubblico in via Cascione le forze dell’ordine hanno messo a punto un servizio controllo con uomini anche in borghese. Sicurezza che dovrà essere gestita anche dagli organizzatori.