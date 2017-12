Sanremo, veleno per topi nelle aiuole pericoloso per i cani: l’allarme corre su Facebook

Sanremo. Avviso per chi porta a spasso il cane in via Pietro Agosti. Secondo quanto scritta da un utente Facebook su di un gruppo cittadino, qualcuno avrebbe sparso del veleno per topi nelle aiuole, senza segnalarlo. In particolare sul lato della via poco più su del distributore di carburante.



“Per chi avesse dei cani o qualsiasi animale domestico che porta a spasso per fargli fare i bisogni – scrive Vanessa M. sul social – fate attenzione al cane quando va nelle siepi o semplicemente nel classico giardino perché qualche bastardo mette il veleno per i topi. Fate davvero attenzione perché io, nonostante sia molto prudente col mio cucciolo ( sempre al guinzaglio, mai lasciato libero ), oggi sono dovuta correre alla clinica veterinaria perché mi vomitava sangue ed ha una Gastrointerite. Basta semplicemente che lecchi qualcosa di velenoso e questi sono i risultati”.