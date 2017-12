Sanremo teme l’effetto Torino, bottiglie di vetro e lattine vietate al concerto di Capodanno

Sanremo. In occasione del concerto musicale di Capodanno con Paolo Belli e dello spettacolo pirotecnico, per garantire la sicurezza dei presenti ed evitare il ripetersi di episodi negativi originati dalla vendita e dalla presenza di bottiglie in vetro o lattine dalle 20 del 31 dicembre all’1 del 1 gennaio gli esercizi commerciali, quelli di somministrazione, i titolari di distributori automatici e gli esercenti il commercio su aree pubbliche dovranno astenersi dalla vendita per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici.

E’ quello che è stato stabilito dall’ordinanza sindacale n° 147, che dovrà essere rispettata dai locali situati su Giardini Vittorio Veneto e Corso Nazario Sauro (dall’esercizio di somministrazione denominato “Living Garden” fino al Piazzale Vesco), Molo di Ponente, Via Nino Bixio (da Via Helsinore a inizio Corso O. Raimondo) e le traverse che si intersecano verso monte con Via Roma, con esclusione degli esercizi che insistono sulla stessa Via Roma, di astenersi dalla vendita per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, che potrebbero essere causa di pregiudizio per l’incolumità pubblica e la sicurezza.

Inoltre dalle 21 del 31 dicembre all’1 del 1 gennaio vi sarà anche il divieto di introdurre bevande alcoliche ed analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, nell’area interessata dal concerto musicale, più precisamente: area compresa tra Via N. Sauro/Sottopasso Croce Rossa e Giardini Vittorio Veneto altezza (Living Garden), delimitata a nord dalla pista ciclo – pedonale, compreso il Molo di Ponente. Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell’art. 650 del codice penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all’autorità giudiziaria.

L’ordinanza: sicurezza -capodanno