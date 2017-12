Sanremo. Tutto rimandato al dopo delle feste la sperimentazione del nuovo senso di marcia in via Galilei. L’apertura, che era in un primo momento stata preventivata ai primi di dicembre, è stata rinviata da una parte per permettere di ultimare le opere propedeutiche, dall’altra per accordi presi con gli abitanti del quartiere.

Ormai la decisione è irrevocabile e c’è da aspettarsi, visto l’investimento nei nuovi impianti semaforici fatto dall’amministrazione comunale, che quella presentata come una sperimentazione diventerà invece una scelta permanente.

A nulla sono valse le proteste di alcuni residenti che sono arrivati a portare la propria voce anche in consiglio comunale.