Sanremo piange Giuliana Cristel, storica insegnante del Cassini

Sanremo. Poco prima di mezzanotte di Natale è deceduta della sua abitazione di corso Garibaldi, 123 a Sanremo, all’età di 91 anni, la nota professoressa

Giuliana Cristel, già docente per quasi un trentennio di latino e greco presso il Liceo Classico “Gian Domenico Cassini” di Sanremo, oltre che conferenziera presso l’Unitre di Sanremo e attiva operatrice culturale come direttrice di compagini teatrali, tra cui la Compagnia amatoriale di Sanremo “Il Sottoscala”.

Era nata a Sanremo il 2 agosto 1926 da Giovanni Battista e Giuseppina Saladini, la Cristel, che era tra l’altro sorella della storica avvocatessa Evelina, mancata nel 2011, aveva partecipato attivamente alla Resistenza con il nome di battaglia di “Vera”, venendo anche deportata, insieme alla sorella Evelina, nel campo di concentramento di Bolzano.

Tornata a Sanremo subito dopo la Liberazione, si era quindi laureata in Lettere classiche presso l’Università di Genova con il professor Mario Untersteiner e, dopo aver vinto il concorso nazionale per docenti a Roma, aveva insegnato dalla metà degli anni Sessanta alla fine degli anni Ottanta lettere latine e greche al Liceo classico “Cassini” di Sanremo, guadagnandosi la fama di docente seria e preparata. Dopo essere andata in

pensione, aveva proseguito la sua intensa attività culturale occupandosi di teatro, dirigendo le recite degli ex alunni del “Cassini” e tenendo seguitissime conferenze sulla letteratura latina e greca presso l’Unitre di Sanremo.

Per la sua attività partigiana le era stata conferita anche una Croce di guerra, mentre il 31 ottobre 2012 sarebbe stata insignita, nel corso di una cerimonia tenutasi a Palazzo Bellevue, del titolo di “ambasciatore del mare” dalla Società Nazionale di Salvamento. La scomparsa della professoressa Cristel lascia dunque un grande vuoto non solo nella scuola sanremese, ma anche nel mondo della cultura e del teatro del Ponente ligure.

I funerali della professoressa Cristel si terranno giovedì 28 dicembre presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sanremo.