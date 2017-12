Sanremo, parole e musica con i poeti classici e contemporanei

Sanremo. Secondo appuntamento della rassegna organizzata dal Comune di Sanremo e dal Teatro dell’Albero in programma venerdì 29 dicembre 2017 alle 18 all’oratorio di Santa Brigida nella suggestiva cornice della città vecchia di Sanremo.

Il concerto avrà come protagonisti il quartetto Gli ArchInsoliti, composto da Cristina Silvestro e Vincenzo Città (violini), Roberta Tumminello (viola) e Giancarlo Bacchi (contrabbasso), insieme agli attori Francesco La Sacra, Loredana De Flaviis e Paolo Paolino, impegnati in un raffinatissimo programma in cui musica e poesia si intrecciano sapientemente regalando agli spettatori emozioni particolari che solo le melodie più conosciute e le parole in rima di alcuni dei grandi autori classici e contemporanei più noti e amati hanno la capacità di evocare.

Da Shakespeare ad Alda Merini, da Montale a Maria Luisa Spaziani, da Virgilio a Fernando Pessoa si snodano attraverso le voci degli attori versi indimenticabili in un interessante avvicendamento e, in taluni casi, in un elegante gioco di reciproci sfondi, con brani eseguiti dai musicisti fra quelli che hanno lasciato un segno nel panorama musicale di ogni epoca.

Un evento dunque da non perdere. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.