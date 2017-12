Sanremo, nella notte di San Silvestro cambia la viabilità

Sanremo. Il giorno 31 dicembre, in occasione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno sarà modificata la circolazione stradale nella zona di Pian di Nave, dove si terrà a partire dalle 22.30 il concerto di Paolo Belli, e la zona del Porto Vecchio, dove, allo scoccare della mezzanotte, si terrà lo spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio che saranno lanciati dalle apposite piattaforme sistemate in cima al Molo Sud.

A partire dalle ore 16 del 31 dicembre scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in: via Nino Bixio (dall’incrocio con via Helsinore fino al termine della strada), giardini Vittorio Veneto, Molo di ponente (Molo Sud), via Nazario Sauro, compreso il tratto del sottopasso della Croce Rossa, e corso Trento Trieste. Il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli (esclusi i mezzi di soccorso e di Polizia) che comprenderà oltre alle zone sottoposte a divieto di sosta anche i tratti inferiori di corso Mombello inferiore e via Gioberti, inizierà, invece, a partire dalle ore 20.00 e resterà valido fino al termine della manifestazione, appena sarà possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza.

I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno comunque immettersi in via N. Bixio in direzione ponente e percorrere la parte inferiore di via Carli per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto, mentre i veicoli in sosta in via Gioberti inferiore potranno immettersi nel traffico attraverso via Roma.