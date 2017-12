Sanremo, nel futuro della città una via dedicata a Domenico Modugno?

Sanremo. Il signor Andrea Gandolfo ci segnala la lettera che ha deciso di inviare al Comune di Sanremo in merito alla sua proposta di intitolare la galleria che congiunge via Asquasciati a via Matteotti al grande cantante Domenico Modugno, in occasione dell’imminente Festival di Sanremo:

“In occasione del novantesimo anniversario della nascita del grande cantante Domenico Modugno, nonché del sessantennio del lancio della sua celeberrima canzone “Nel blu dipinto di blu”, meglio nota come “Volare”, dal palco del Festival di Sanremo del 1958, vorrei proporre al Vostro Ufficio di prendere in considerazione la mia proposta di intitolare, semmai proprio in occasione del prossimo Festival della canzone italiana, in programma dal 6 al 10 febbraio 2018, la galleria che congiunge via Bartolomeo Asquasciati a via Giacomo Matteotti a Sanremo, dove è situato tra l’altro l’ingresso laterale del Teatro Ariston, attuale sede del Festival, all’indimenticabile Domenico Modugno, che tanto ha contribuito a far conoscere il nome di Sanremo in tutto il mondo grazie alle sue intramontabili e splendide canzoni. Sarebbe, credo, il modo migliore per celebrare uno dei più grandi cantanti italiani di musica leggera del Novecento, proprio da parte della città che l’ha lanciato in tutto il mondo e proprio nei giorni del Festival della canzone. Tra l’altro nel 2018 anche le Poste italiane celebreranno Modugno con un francobollo commemorativo in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita. Sperando quindi in un favorevole accoglimento di questa mia proposta da parte Vostra e in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro alla presente, colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori auguri di buon anno e i miei più cordiali saluti.“