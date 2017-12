Sanremo, ladri senza cuore rubano regali destinati a piccoli pazienti ricoverati in Pediatria

Sanremo. Un gesto vile, senza ombra di dubbio, quello di cui si sono macchiate le persone che lo scorso venerdì, come ha fatto sapere l’Asl 1 imperiese, hanno sottratto alcuni giocattoli dalla Pediatria dell’ospedale di Sanremo. Tra i doni rubati, anche una cucina giocattolo donata da un negoziante che, appresa la notizia del furto, ha immediatamente provveduto a donarne un’altra, già a disposizione dei bambini ricoverati.

“Con altrettanta generosità”, dichiara l’azienda sanitaria, “Anche numerose famiglie hanno contattato l’ospedale offrendo doni per i piccoli degenti che, grazie alla rapidità con cui ci si è attivati per sostituire i giocattoli mancanti, non si sono accorti di nulla”.

Resta, però, l’amarezza per un gesto ignobile che denota un animo infimo: quello di chi ha rischiato di togliere il sorriso ai più piccoli in un momento di grande sofferenza.