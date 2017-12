Sanremo. Si è svolta questa mattina al Porto Vecchio l’esercitazione della Guardia Costiera con un principio d’incendio simulato a bordo di una delle proprie motovedette.

L’esercitazione, a bordo della motovedetta 529 della Guardia Costiera ormeggiata in prossimità della capitaneria di porto, ha visto i mezzi di soccorso impegnati in un intervento per estinguere un incendio e per soccorrere due feriti.

Nel corso della simulazione è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha effettuato l’operazione di soccorso sulla banchina antistante la Capitaneria di Porto e simulando la stabilizzazione dei feriti mediante una barella spinale.

A dirigere le operazione di soccorso, il Luogotenetente nocchiere di porto, Antonio Granato, che ha coordinato le procedure di esercitazione e l’intervento del personale di soccorso.

“Nel corso della simulazione abbiamo chiamato i vigili del fuoco per l’estinzione dell’incendio, che non sono potuti intervenire perchè già impegnati in un’operazione reale”.

“Tuttavia – ha spiegato il Luogotenente Granato – siamo comunque intervenuti mediante il nostro personale e con le attrezzature poste in piazzale Vesco e che rimangono a disposizione di tutti in caso di emergenza”.