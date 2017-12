Sanremo, inagibilità area Pian di Poma: le domande di un lettore

Sanremo. Riguardo all’inagibilità dell’area di Pian di Poma che ha reso necessario lo spostamento del Luna Park, ci scrive il nostro lettore Giancarlo. Riportiamo di seguito il testo della sua mail.

“Buon pomeriggio sono un turista che frequenta la zona; avevo letto su Riviera24 un articolo sulla inagibilità dell’area Pian di Poma a Sanremo, chiusa per mancanza assoluta di igiene. Per tale motivo il Luna Park natalizio era collocato in altro luogo. Con mia sorpresa rivedo in questi giorni l’area completamente utilizzata da camperisti e mi sorge una domanda: è già avvenuta la bonifica in così breve tempo? Non risultano interventi da parte del Comune o di chi è preposto. Non mi sembra un corretto atteggiamento della pubblica amministrazione che non tutela l’ambiente, da troppo tempo, anzi contribuisce ad un ulteriore degrado consentendo scarichi di ogni genere, all’aperto e voce aggravante facendo utilizzare spazi comunali senza alcun ricavo, quindi con un danno erariale per le casse comunali. Non è un buon esempio.

Cordiali saluti, Giancarlo”.