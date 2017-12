Sanremo in lutto per la morte di Prevosto, Biancheri: “Mancherai a tutti noi”

Sanremo. “Ci ha lasciato questa notte Francesco Prevosto, consigliere comunale di maggioranza. Sono profondamente scosso, ed è difficile trovare le giuste parole in momenti come questi”, sono le dichiarazioni del sindaco Alberto Biancheri, questa mattina, appena appresa la triste notizia dell’improvvisa scomparsa, questa notte, del consigliere di maggioranza Francesco Prevosto.

“In questo triste giorno, a nome di tutta l’Amministrazione comunale voglio porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie e al figlio. Mi unisco al vostro dolore e vi sono vicino”.

“La scomparsa di Francesco lascia un grande vuoto in tutti noi. Se ne va un amico, se ne va un uomo con un’enorme passione per la politica e per l’amministrazione della cosa pubblica, e con un grande attaccamento alla nostra città, a Sanremo. Proprio ieri mattina, nello scambiarci gli auguri per il nuovo anno, in uno di quei rari momenti di tranquillità che l’amministrazione pubblica ti concede, parlavamo delle difficili sfide che ci attendono nel 2018, ma soffermandoci anche sui risultati conseguiti quest’anno, come il lavoro fatto sull’Orchestra Sinfonica, istituzione culturale a cui avevi dedicato grandi energie nel tuo ruolo di consigliere comunale di minoranza prima, e maggioranza poi.

La tua grande passione e il tuo grande impegno nel lavoro portato avanti per la nostra città sono un ricordo che porterò per sempre con me.

Ciao Francesco. Mancherai a tutti noi”.