Sanremo. Domenica 31 dicembre alle 10, all’Opera Don Orione, in via G Galilei 713, il vescovo Antonio Suetta celebrerà una Santa Messa in occasione della «Festa della Santa Famiglia».

“Ogni sacramento è segno visibile di una realtà visibile. Questo rapporto col trascendente rende fertili le nostre vite. Il patto d’amore che lega l’uomo alla donna rendendoli marito e moglie è un Sacramento che incarna l’amore che Cristo ha nutrito per il genere umano” - afferma il vescovo. La SS Messa sarà animata dal Coro e da Vitaliano Gallo all’organo.

Info su http://www.donorionesanremo.org/piccolo-cottolengo.html