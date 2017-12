Sanremo. La decisione definitiva del sindaco Alberto Biancheri si avrà solo nel pomeriggio, dopo l’incontro previsto proprio con Tommaso La Mendola, segretario comunale oggi in forze da due anni e mezzo nel Comune di Ospedaletti ma che è dato in arrivo, per lo stesso incarico, nella città dei fiori.

La Mendola, nato a Sanremo, ha svolto la sua attività in diversi Comuni della provincia di Imperia. Aveva presentato il proprio curriculum all’attenzione del primo cittadino matuziano in seguito all’annuncio del cambio al vertice dell’apparato amministrativo sanremese, nella speranza di poter arrivare a ricoprire l’incarico di segretario capo prima della pensione.

Succederà all’attuale Concetta Orlando che, dopo il prossimo 2 gennaio, raggiungerà il Comune di Chiavari.