Sanremo. Siamo ormai entrati nelle festività natalizie, il periodo che tutti aspettiamo per trascorrere momenti di gioia e serenità con le nostre famiglie e con gli amici.

Con questo messaggio, a nome del direttivo e dei tanti concittadini che con noi hanno costituito il Gruppo dei 100 vogliamo augurare a tutti un Buon Natale e un felice Anno Nuovo. Un anno nuovo nel quale ci impegneremo per far crescere un progetto che molti di voi ancora non conoscono.

Come abbiamo avuto modo di dire nelle precedenti occasioni, il Gruppo dei 100 non ha natura giuridica, non è un partito politico e non è un movimento con tessere o iscritti. Siamo semplicemente un gruppo di cittadini sanremesi profondamente innamorati della propria città. Qui viviamo, lavoriamo, cresciamo le nostre famiglie e in questa città immaginiamo un futuro per i nostri figli. Con questo sogno nel cuore vogliamo contribuire a migliorare la qualità della vita, in modo concreto, mettendo a disposizione ognuno le proprie capacità e il proprio tempo.

Formeremo dei gruppi di lavoro su diverse tematiche come il commercio, il turismo, la sicurezza, lo sport, l’arredo urbano ed altre ancora portando ognuno le competenze maturate nel proprio lavoro.

Il Gruppo dei 100 non è un gruppo chiuso: riunire cento persone determinate era l’obiettivo di partenza per consolidare l’iniziativa attorno ad un primo nucleo di aderenti, ma l’obiettivo è quello di crescere e di aggregare persone che credano nel nostro progetto.

Vi invitiamo a contattarci per avere modo di conoscere il gruppo e il progetto.

Vi salutiamo rinnovando gli auguri di un Buon Natale a voi e alle vostre famiglie, un augurio al quale aggiungiamo quello di buon lavoro per l’Anno Nuovo a quei tanti amministratori pubblici impegnati ogni giorno nel cercare di rispondere alle necessità delle città e dei territori.

Noi contribuiremo con l’apporto delle nostre idee.

Tanti auguri a tutti per un felice 2018.