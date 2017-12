Sanremo. Il conducente di un autocarro è uscito fuoristrada per ragioni ancora da chiarire mentre percorreva via Padre Semeria. Soccorso da un equipaggio di Ospedaletti Emergenza, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice giallo di media gravità. E’ il sesto episodio nell’arco di poche settimane che capita in quel tratto di strada, nell’area del nuovo eco-punto.

Incidente senza feriti, invece, sull’Aurelia bis, dove un’auto è finita contro il muro all’interno di un tunnel dopo essere andata in testa-coda. Sul posto è intervenuta la polizia.