Sanremo. Il regalo di Natale per i maestri d’Orchestra è stata la conferma, in consiglio comunale, dell’aumento – 100 mila euro in più quest’anno e ben 300 mila il prossimo – del contributo che Palazzo Bellevue elargisce alla Fondazione Sinfonica.

Quello di felice anno nuovo, annunciato con tono di conferma proprio dal primo cittadino Alberto Biancheri nell’ultima assise pubblica, potrebbe essere un immobile comunale da portare in dote alla fondazione, la quale patisce, dalla sua nascita, il peccato originale di non aver mai avuto una sede stabile o un patrimonio che le permettesse di mantenersi autonomamente una parte dei costi, in modo tale da non essere esclusivamente dipendente dal fondo unico per lo spettacolo statale e dal contributo del Comune.

In pole position, anche se non si escludono altri edifici pubblici valorizzabili, rimane la cessione – probabilmente a titolo di usufrutto – della palestra di Villa Ormond, già indicata come possibile sede stabile della Sinfonica.