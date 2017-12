Sanremo, “Concerti degli auguri” dal Casinò alla città: il Trio dell’Orchestra Sinfonica si esibisce sul terrazzo di Porta Principale

Sanremo. Ha bissato il successo del 23 dicembre il trio dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che ha riproposto sul terrazzo della facciata di Porta principale, ieri alle 18.30 il suo migliore repertorio.

Musica senza tempo, classica e moderna, dal terrazzino di Porta Principale, hanno interessato il pubblico che si è fermato ad ascoltare nel giardino del Casinò. Le note di brani indimenticabili, partendo dalla Casa da Gioco, hanno “viaggiato” per le vie limitrofe, una bella novità per l’ubicazione dei musicisti, salutati, il 23 dicembre, dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, dal consigliere comunale Federico Carion, presidente della Commissione speciale per l’Orchestra Sinfonica e dal cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco.

“Ringrazio sentitamente l’Orchestra Sinfonica per questa performance, che ha trasformato per la prima volta il terrazzo di Porta Principale in un palcoscenico molto apprezzato da turisti e residenti“ – dice il cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco – “E’ stata un’esibizione di grande professionalità, frutto di una costruttiva sinergia, da noi fortemente voluta insieme al Comune. Ringrazio i giornalisti che hanno dato ampio rilievo a questo primo concerto natalizio dalla facciata di Porta Principale del Casinò. Anche così abbiamo augurato “Buon Natale” e ora “Felice Capodanno” a tutta la città e ai visitatori che hanno scelto Sanremo come meta delle loro vacanze”. Il concerto del Trio dell’Orchestra Sinfonica è stato trasmesso in diretta da Riviera24.it.