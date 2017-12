Sanremo, Bordighera e Ventimiglia: gli auguri dei sindaci di oggi passano dai social

Sanremo. In un mondo dominato dal web, anche i sindaci e le amministrazioni comunali utilizzano i social per gli auguri ai loro concittadini. C’è chi pubblica video-messaggi, come il sindaco di Imperia Carlo Capacci, filmato direttamente nella sua stanza a palazzo, o come Mario Conio, che ha realizzato un “corto” insieme ai componenti della sua giunta per augurare buone feste agli abitanti di Taggia. Sempre Conio ha lasciato anche un messaggio, corredandolo degli ormai fondamentali hashtag: “#sempreinsiemeavoi Mancano oramai poche ore al Natale, desidero esprimere i miei più cari auguri che questi giorni di festa possano essere per tutti voi giorni di serenità da trascorrere con gli affetti più cari. Un sentito ringraziamento a chi in questi giorni vigilera’ sulla nostra sicurezza, alle forze dell’ordine, alla #Protezionecivile, sempre al nostro fianco nel momento del bisogno, a tutti gli operatori dei servizi di assistenza. Da parte mia un ringraziamento anche agli organi di stampa, #secoloxix #lastampa #lariviera #rivieratime #riviera24 e #sanremonews per l’instancabile lavoro che svolgono nel diffondere le notizie del territorio. Buon Natale, Mario”.

C’è chi, invece, gli auguri li ha formulati solo con un breve scritto.

E’ il caso del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che sulla sua pagina ha pubblicato il seguente messaggio: “A tutti voi e alle vostre famiglie i miei auguri di buon Natale. Che possiate trascorrere in serenità e spensieratezza questi giorni di festa insieme ai vostri cari. Un augurio speciale a chi si sta trovando ad attraversare un momento di difficoltà, con l’auspicio che possa presto superarlo, e alle tante persone che in questi giorni di festa presteranno servizio lavorando per la collettività. Buon Natale! Un abbraccio”.

E poi di Giacomo Pallanca, sindaco di Bordighera: “Voglio augurare a tutti un sereno e felice Natale, che sia un giorno di festa e di serenità in compagnia delle persone che vi amano. Un pensiero a quelle persone che non potranno viverlo come vorrebbero, a loro un augurio speciale che i prossimi anni ripaghino i momenti difficili con serenità, gioia e amore. BUON NATALE a tutti”.

“Il sindaco Enrico Ioculano, la giunta e il presidente del consiglio comunale Domenico De Leo per tutta l’assemblea consiliare augurano a tutti un buon Natale. Che queste feste possano trascorrere per tutti noi serene e felici, insieme ai nostri cari”, è invece il messaggio comparso sulla pagina Facebook del Comune di Ventimiglia.

C’è poi chi, come Dolceacqua, affida il messaggio ad una immagine che raffigura il borgo e la “scommessa” di riportare Monet nel luogo in cui dipinse. Un augurio che guarda al futuro e riporta la data 2019: l’anno in cui dovrebbero giungere, a Dolceacqua e Bordighera due tele del grande pittore impressionista.