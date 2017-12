Sanremo, aperta la cassa dell’ufficio verbali della polizia municipale

Sanremo. Venerdì 29 dicembre, la cassa dell’Ufficio Verbali della polizia municipale di Sanremo sarà aperta con il consueto orario 8.30-12.30, però per motivi tecnici potranno essere accettati soltanto pagamenti con bancomat e carte, non in contanti.

I pagamenti in contanti possono essere effettuati presso le filiali della banca Ca.Ri.Ge., senza costi aggiuntivi, oppure in qualunque ufficio postale. “Scusandoci per il disagio, si ringrazia per la comprensione” – fa sapere il corpo di polizia.