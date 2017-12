Sanremese precipita in un dirupo a Limone: elitrasportato al Santa Croce di Cuneo

Limone Piemonte. Un uomo di 55 anni, R.P., residente a Sanremo, è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri, quando è precipitato nel dirupo del Vallone dei Pastori, adiacente alle piste da sci. Lo sciatore ha battuto violentemente la testa, procurandosi un trauma cranico commotivo, tanto da necessitare di essere elitrasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

L’uomo, salvato al soccorso alpino della polizia di Stato, è tenuto in osservazione dai medici ma non sarebbe in pericolo di vita.