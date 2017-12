San Lorenzo al Mare, a Capodanno con il “Teatro dell’Albero”

San Lorenzo al Mare. Un pomeriggio di festa rallegrato dall’operetta, arie d’opera e intermezzi musicali in duo pianoforte e contrabbasso, con la collaborazione del Teatro dell’Albero, è stato promosso dal Comune di San Lorenzo al Mare per la cittadinanza e i gentili ospiti della ridente cittadina del ponente ligure presenti in questo particolare periodo dell’anno. Gli attori del Teatro dell’Albero Franco La Sacra, Loredana De Flaviis e Paolo Paolino, insieme alla voce della soprano Cristina Campagna e ai musicisti M° Sergio Merletti (pianoforte) e Giancarlo Bacchi (contrabbasso), daranno vita ad un brillante spettacolo con un gradevolissimo e vario repertorio di musiche tradizionali delle festività di inizio anno, dedicate agli scambi augurali, e interventi recitativi di alcuni brani e duetti tratti dal copione di alcune fra le più note operette.

L’appuntamento è dunque per il pomeriggio di lunedì 1° gennaio 2018 alle ore 17,00 presso la sala Beckett del Teatro dell’Albero – via Vignasse, n° 1 – San Lorenzo al Mare. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Il programma musicale è il seguente:

V. Ranzato da “Il paese dei campanelli” Fox della luna

R. Friml da “Rose Marie” Canto d’amore indiano

J. S. Bach arioso, contrabbasso

F. Lehar da “La Vedova allegra”

Aria di Vilja L. Bard da “La duchessa del Bal Tabarin”

Frou Frou del Tabarin S. Koussevitskij Valse Miniature, contrabbasso M. Costa da “La scugnizza” Napoletana G. Bottesini Elegia, contrabbasso G. Puccini da “Bohéme”

Valzer di Musetta S. Rachmaninov Vocalise, contrabbasso F. Kalman da “La principessa della Czarda” Aria di Sylvia Soprano, Cristina Campagna Giancarlo Bacchi, contrabbasso

Al pianoforte, Sergio Merletti Interventi recitativi a cura del Teatro dell’Albero con gli attori: Franco La Sacra – Loredana De Flaviis – Paolo Paolino