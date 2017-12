Liguria. I primi di gennaio sono un periodo particolarmente atteso da coloro che amano fare shopping. Sono ai nastri di partenza i saldi invernali, che propongono la merce ribassata fino al 50%. In tutta la regione la partenza è prevista per il 5 gennaio e si andrà avanti fino dopo San Valentino, ovvero al 18 febbraio.

Per alcuni commercianti, non per tutti, lo scorso inverno i saldi hanno permesso di pareggiare il bilancio. Nel 2018, la speranza, è quella di fare un passo avanti. Di chiudere con segno più. Dalla prossima campagna di saldi sono tanti coloro che si aspettano una inversione di tendenza, perché in questi ultimi anni, al di là delle feste che sono sempre un momento importante, non c’è stato grande movimento. Un po’ come a Natale. Iniziato al rallentatore, lo shopping natalizio, fortunatamente per i commercianti, ha preso quota tra sabato e domenica scorsa. Ora occorrerà attendere come inciderà sul bilancio l’ormai imminente shopping a prezzi vantaggiosi.

Ma, come ogni anno, non è tutto oro quello che luccica e bisogna stare molto attenti alle truffe, purtroppo non rare, di merce in saldo che in realtà non è stata ribassata. Gli agenti della polizia municipale così come la guardia di finanza sono pronti ad effettuare controlli già in questi giorni per verificare i cartellini della merce esposta in vetrina.