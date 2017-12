Arma di Taggia. Questa settimana Arma di Taggia è la località in gara per il concorso gratuito “I Like” di “Ponente ligure fotosintesi” che mette in competizione i Comuni della provincia per il titolo di paese più ammirato.

E’ una frazione di Taggia. Il centro costiero, di notevole interesse turistico-balneare, presenta l’unico tratto di costa pianeggiante della zona con una spiaggia costituita da sabbia fine non riportata. Molto caratteristico è il lungomare pedonale che ha come estremi, la Grotta dell’Annunziata e la Fortezza cinquecentesca da un lato e il porto-canale e la piccola darsena dall’altro.

Arma di Taggia ha sempre avuto un’importanza marittima notevole soprattutto a partire dalla fine del XVIII secolo quando era fiorente la cantieristica navale. La località fino al 1900 arrivò a possedere una flotta di ben 64 unità. Tutt’intorno lavorava una cospicua schiera di carpentieri, fabbri cordai, riparatori di vele, reti da pesca e bottai. Inoltre il commercio marittimo era ottimo. Si esportavano olio, vino, agrumi, legname, laterizi, mentre si importavano carbone, ferro, cemento e cereali.

Affascinante invece è la piccola chiesa di san Giuseppe, la cosiddetta “chiesetta dei pescatori”, che venne edificata dietro deliberazione del consiglio degli anziani nel 1817. Conserva una statua di Sant’Erasmo, patrono dei pescatori, portata in processione e poi condotta in mare aperto in occasione della festa estiva in onore del santo. La piccola chiesa venne utilizzata dagli armesi fino all’edificazione della grande chiesa di san Giuseppe e Sant’Antonio (1907), eretta a parrocchia nel 1917.

Dal 25 al 31 dicembre sarà perciò possibile mettere “Mi piace” alle foto, che ritraggono la location, postate sulla pagina Facebook di “Ponente ligure fotosintesi” (https://www.facebook.com/ponentfoto/?fref=ts). Se otterrà tanti voti potrà entrare nella Top Ten.

La scorsa settimana la Pigna di Sanremo ha totalizzato 20.459 visualizzazioni e 2139 “Mi Piace” entrando nella top Ten:

1. Dolceacqua 3117 “Mi piace”

2. Seborga 3117

3. Ospedaletti 2769

4. Ventimiglia Alta 2711

5. Sanremo La Pigna 2139

6. Cervo 2132

7. Bordighera 2084

8. Rezzo 2021

9. Bajardo 1864

10. Ventimiglia frazioni 1828