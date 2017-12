Imperia. E’ emerso in sede di assemblea dei sindaci, la riunione dei primi cittadini della provincia imperiese che discute e decide le linee guida del servizio idrico integrato.

Nell’ultima occasione utile, lo scorso 19 dicembre, sono stati approvati gli indennizzi che Rivieracqua dovrà pagare ai soci privati delle due partecipate, Amat (Imperia) e Aiga (Ventimiglia), di 2 milioni e 88 mila euro per la prima e di oltre 23 milioni per Amat.

Importo che si potrebbe ridurre a 7 milioni e 474 mila euro se il Comune di Imperia cedesse il proprio credito nei confronti della sua parteciapata a Rivieracqua.

La corsa contro il tempo per salvare l’acqua pubblica è iniziata e sembrerebbe coinvolgere ormai tutti i primi cittadini, anche quelli che, come Capacci o Chiappori, hanno sempre dimostrato resistenze quando non contrarietà al progetto del consorzio pubblico.

L’assemblea ha deliberato 10 giorni di tempo (quindi entro il 29 dicembre prossimo) a disposizione di Rivieracqua per accettare le offerte e calendarizzare le fasi che porteranno la società a subentrare nelle gestioni delle partecipate imperiese e ventimigliese.