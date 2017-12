Primi problemi nei nuovi giardini di Vallecrosia: consiglieri Perri e Russo: “Ecco come vengono spesi (male) i soldi dei nostri concittadini”

Vallecrosia. “Veramente siamo senza parole”, esordiscono così i consiglieri di opposizione Fabio Perri e Veronica Russo, commentando la situazione dei nuovi giardini di via Colombo, “Ecco il risultato sui nuovi lavori e la dimostrazione di come si spendono i soldi dei nostri cittadini…basta guardare il video!!!”.

“Come abbiamo già dichiarato il giorno dell’inaugurazione”, aggiungono i consiglieri, “La realizzazione dei nuovi giardini e parco giochi Falcone Borsellino è stata un’idea di intervento meritevole dell’amministrazione però, ahimè, ci sia concesso fare alcuni appunti in merito all’opera in virtù dell’investimento particolarmente consistente che ha visto impegnati i soldi pubblici dei nostri cittadini”.

“Innanzitutto”, dichiara Fabio Perri, “Vedere un area gioco bimbi, (area dedicata ai bambini più piccini), senza la presenza di un tappeto anti trauma, con i monconi degli alberi tagliati che spuntano per tutto il parco, con le pietre in tutto il giardino, con il tombino di ferro facilmente accessibile ai bambini, mi preoccupa molto per la sicurezza dei ragazzi come preoccupa anche i genitori e i nonni che dovrebbero portare al parco i propri figli o nipoti”.

“Un’area”, continua Veronica Russo, “Che non può certo essere praticata almeno per una settimana dopo le piogge in quanto l’area sprovvista di tappeto diventa un’area bagnata con la terra che si trasforma in fango. Ma cari cittadini, continuiamo ad assistere ad interventi realizzati senza attenzione, senza cura, senza amore e passione per quanto si va a fare, vorremmo porre una domanda al nostro sindaco: ma lei lo porterebbe suo nipote in questi giardini e giochi? E sarebbe tranquillo per la sua sicurezza?”.

“Addirittura dal giorno dell’inaugurazione, dopo il bellissimo discorso fatto e letto dal sindaco e dai nostri amministratori, i pali in legno dei giochi non stanno in piedi ed i bambini salendo sui giochi rischiano di farsi molto male: basta guardare il video“, aggiungono i consiglieri, “Certo qui non si può imputare la colpa ad incivili che hanno rotto i giochi, perché neppure sono stati inaugurati che già hanno questi forti problemi!”.

“Non possiamo permettere”, concludono Perri e Russo, “Che si buttino così i soldi pubblici e chiediamo che si intervenga con estrema urgenza a completare i lavori mettendo in sicurezza l’area gioco come si deve e non sempre agendo con superficialità lasciando i lavori a metà o fatti male solo e soltanto per il gusto di poter dire guardate cosa abbiamo fatto: la ciclabile una rovina di passeggiata, il nuovo pallone inagibile non c’è il gas e pertanto sospese le attività scolastiche, i giardini già a pezzi… Assurdo ed irrispettoso…”.