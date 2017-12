Prestazioni di APe sociale, iniziati anche in Liguria i primi pagamenti

Liguria. Dal 22 dicembre anche in Liguria sono iniziati i primi pagamenti, relativi agli arretrati 2017, per 220 beneficiari di APe sociale, pari al 78% di coloro che hanno presentato domanda di certificazione del diritto all’anticipo pensionistico entro il 15 luglio 2017, in linea con il dato nazionale.

“Le sedi INPS della Liguria stanno procedendo con continuità alle verifiche previste per le altre domande che presentano i requisiti necessari per la loro definizione. Le prossime liquidazioni avverranno dal primo di febbraio” – fa sapere Paolo Sardi direttore regionale.