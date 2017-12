Portare i capolavori dei grandi artisti in mostra nei borghi più Belli d’Italia come Cervo

Cervo. Propongo di portare i capolavori di nomi dei grandi artisti in mostra nei borghi più Belli d’Italia.

Il tutto può nascere dalla fattiva collaborazione tra l’Associazione I Borghi più belli d’Italia, un curatore, le istituzioni (Comuni e Province), le associazioni locali, la Regione con la collaborazione del MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, l’ANCI, il FAI.

Anche i piccoli borghi possono importare ed esportare con la loro storica location, arte, cultura, tradizioni in tutto il mondo. Sono un patrimonio per tutto il paese cui porre la massima attenzione e il corretto sostegno. Apriamo ogni strada e collegamento da e verso di loro. Così la civiltà sarà un dono di e per molti un dono condiviso e il così detto piccolo sarà utile e bello.