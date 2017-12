Pompeiana, tutta la magia del Natale con il concorso “Gli angoli del presepe”

Pompeiana. Nella magia della notte di Natale si respirerà un’atmosfera davvero unica a Pompeiana grazie al 1° concorso “Gli angoli del Presepe” indetto dalla parrocchia N.S. Assunta e dall’amministrazione comunale. Infatti dal 24 dicembre al 6 gennaio saranno visitabili i numerosi presepi allestiti dagli abitanti nelle borgate di questo tipico borgo ligure. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione che predisporrà i presepi anche nei cortili e nei giardini delle abitazioni private e all’interno delle cappelle del paese: San Rocco e Sant’Antonio; nell’antico frantoio Raffaele Conio; nella suggestiva borgata “Case Soprane”; all’ingresso del municipio e nel piccolo carrugio di via Anfossi.

Alcuni presepi saranno anche a grandezza naturale e costruiti coi materiali più svariati: dal fieno ai piccoli tappi di sughero. Il giorno dell’Epifania al termine della Santa Messa ci sarà la premiazione del presepe più bello. A votare sarà tutto il paese: infatti gli abitanti avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza depositandola all’interno di una cassetta esposta in Chiesa. La vigilia di Natale in piazza Santa Maria verranno proposte alcune scene del tradizionale presepe vivente, che proseguirà durante la Santa Messa di mezzanotte all’interno dello splendido scenario allestito dai numerosi volontari e artigiani, che da giorni lavorano con dedizione per riprodurre la grotta della Natività sull’altare centrale della chiesa N.S. Assunta.