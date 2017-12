Ospedaletti. Buone notizie per tutti gli sportivi e per la locale squadra di calcio degli Orange che si allena nel campo da calcio di regione Margotta.

Il manto del comunale sarà infatti rifatto ex novo. Era stato ricoperto con il sintetico, tecnologia che simula un prato di erba vera anche se fatto di plastica, circa una quindicina di anni fa.

Un tempo oltre il quale evidentemente si è reso necessario pensare ad una nuova installazione.

L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Blancardi ha così deciso e portato in consiglio comunale la delibera con la quale il Comune accende un nuovo mutuo per un importo totale di 400 mila euro.

Il progetto dell’ingegner Trucchi non prevede solo un terreno di gioco nuovo, ma anche la sistemazione delle recinzioni e degl’impianti luminosi.

L’importante finanziamento sarà coperto, nella parte degli interessi, dall’Istituto per il Credito Sportivo come da programma Sport Missione Comune 2017, un protocollo di intesa siglato dall’Associazione dei Comuni Italiani.

La spesa sarà ammortizzata in trent’anni.

La gara per affidare i lavori dovrebbe essere indetta entro il mese di giugno, per arrivare a realizzare e concludere le opere nel periodo estivo, quando le squadre di calcio sono ferme per la pausa del campionato.