Natalino Balasso in scena a Ventimiglia con il suo travolgente monologo “Stand Up Balasso”

Ventimiglia. Nelle festività natalizie si colloca l’appuntamento di venerdì 5 gennaio, che vede protagonista Natalino Balasso in scena con il suo travolgente monologo Stand Up Balasso, sublime concentrato di battute e incursioni tragicomiche: insomma un vero tsunami di comicità assoluta.

Una valanga verbale travolgente, scagliata contro il pubblico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta. Il meglio di 10 anni di Balasso: un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di battute, monologhi tragicomici, modi di dire, ragionamenti sul filo dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e interpretazione dei difetti che appartengono a tutti noi.

Un’antologia comica durante la quale l’attore gioca con i diversi registri linguistici e tutte le varianti della risata: da quella sottile nata dai doppi sensi e dai giochi di parole, a quella più amara che sottolinea le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime.

Per info, prenotazioni & nuovo abbonamento “Regala il teatro 2018”: tel. 0184.6183225 (h 9.00 – 13.00, dal lunedì al venerdì) o via email: teatro@comune.ventimiglia. it. Per acquisti 18 APP & CARTA DEL DOCENTE: 0184.544633.