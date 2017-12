Sanremo. Ecco le previsioni per la giornata di mercoledì 27 dicembre:

Situazione sinottica alle 7 locali sulla Liguria, Costa Azzurra e Golfo Dianese con evoluzione.

Vasta zona depressionaria su buona parte dell’Europa centro-occidentale con minimo di 978 hPa sul Regno Unito. Saccatura 996 hPa con fronte freddo sulla Francia meridionale si appresta a interessare anche le nostre zone, dove è previsto un minimo depressionario di 982/984 hPa nella seconda parte della giornata. Da domani, migrazione della depressione verso il Tirreno e ritorno graduale a condizioni anticicloniche sulla Liguria.

Attenzione: in situazioni normali, le raffiche di vento possono essere superiori del 40% al vento medio indicato qui sotto nelle previsioni. Le onde massime possono arrivare anche a due volte lo stato del mare previsto.

Previsione nowcasting per oggi e la prossima notte (percentuale possibile d’errore, 10/15%)

Vento in nodi: sulle Riviere, Costa Azzurra e metà Nord del Golfo Ligure, vento fra S e SW 10/20 nodi localmente 25, rinforzerà a 25/35 nodi con l’arrivo delle schiarite del pomeriggio sul Ponente, quindi virerà a NW dalla serata o tarda serata. Sulla metà Sud del Golfo Ligure, vento da SW 20/30 nodi localmente 40 dal pomeriggio, punte a 41/47 nodi sul Nord della Corsica.

Stato del mare: mosso o molto mosso, localmente agitato dal pomeriggio. Al largo, molto agitato o grosso verso la Corsica.

Cielo e fenomeni: passaggi nuvolosi e piovosi, localmente temporaleschi. Possibilità di qualche schiarita malaticcia da W dal pomeriggio a iniziare la Ponente estremo e Costa Azzurra. Neve abbondante dai 900/1000 metri su Alpi Marittime, a quote relativamente più basse sull’Appennino.

Visibilità: generalmente scarsa, in miglioramento da W sul Ponente dal pomeriggio.

Temperatura max del pomeriggio sulla Costa: in calo, fra 8° e 11°.

Previsioni a 48 ore, per giovedì 28 dicembre (perc. possibile d’errore, 15/20%)

Vento in nodi: nel quarto quadrante, fra W, NW e N, 10/20 nodi localmente 25/30 in indebolimento graduale nella giornata.

Stato del mare: mosso o molto mosso, ancora agitato al largo all’inizio.

Cielo e fenomeni: passaggi nuvolosi di strascico alternati a belle schiarite. Le precipitazioni sul Levante cesseranno nella mattinata.

Visibilità: tendente a buona o molto buona.

Temperature Min/Max sulla costa: in calo le minime, fra 5° e 7°. In lieve aumento le massime, fra 9° e 12°.

Previsione a 72 ore, venerdì 29 dicembre (percentuale possibile d’errore del 25% a 72 ore)

Vento in nodi: di tendenza W 10/20 nodi localmente 23/27 dal pomeriggio.

Stato del mare: fra mosso e molto mosso.

Cielo e fenomeni: schiarite con qualche passaggio di alte velature ad NW, più dense verso sera.

Visibilità: buona o molto buona.

Temperature Min/Max sulla costa: minime fra 4° e 6°, massime stazionarie fra 10° e 12°.

Ulteriore linea indicativa di tendenza a sei giorni (alta percentuale d’errore, crescente dal 30% a 96 ore fino al 50% a 144)

Sabato 30 e domenica 31: vento fra SW e W 10/15 nodi localmente 16/22. Mare in calo a poco mosso sulla costa, mosso al largo. Ancora cielo velato sabato, poi soleggiato domenica. Temperature che si riapproprieranno della norma stagionale.

Lunedì 1 e martedì 2 gennaio: vento fra SW e W in rinforzo a 10/20 nodi localmente 25 con mare fra mosso e molto mosso. Tempo all’inglese, momenti di schiarita alternati a momenti di passaggi nuvolosi, associati a qualche fiocco di neve nell’interno e a qualche goccia di pioggia al largo e sulla costa a levante di Capo Mele. Temperature miti.

Libero pensiero meteo: questa volta, pur essendo più della metà della Liguria con la vigilanza ARANCIO, non se ne sente tanto parlare quanto le volte precedenti. Noi stessi, non siamo stati chiamati neanche una volta da Sindaci, Assessori, alcuni giornalisti, gente comune; lo sapete perché? Perché le scuole sono chiuse per le vacanze natalizie. Del rischio idrogeologico, poco importa, del vento forte e dello stato del mare ancora meno; l’importante è che nessun rampollo si bagni i piedi se ha dimenticato a casa le galosce e la mantellina. Noi previsori meteo abbiamo studiato tanto la fisica dell’atmosfera, la meteorologia, per cosa? Per far sì che le scuole possano essere aperte o chiuse nel caso di piogge intense.

Avvisi a 24 ore per il mare: dal pomeriggio, burrasca forza 8 da SW a W su tutte le zone, localmente burrasca forte forza 9 sulla metà Sud del Golfo Ligure. Raffiche ulteriori, anche in occasione di isolati temporali in mare.

Altri avvisi generalizzati: GIALLO su Costa Azzurra, Imperiese e Savonese occidentale per precipitazioni sostenute, vento, neve in montagna e relativo rischio di valanghe. ARANCIO dal Savonese orientale, il Genovesato e il Levante per rischio idrogeologico da piogge abbondanti, vento e mareggiata da Portofino verso Est ed elevato rischio di valanghe sull’Appennino.