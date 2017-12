L’ottetto vocale Cantus Firmus di Mondovì si esibisce a Diano Marina

Diano Marina. Venerdì 29 dicembre alle 21 si terrà il “Concerto Gospel & Spiritual” dell’ottetto vocale “Cantus Firmus” presso la chiesa parrocchiale di Diano Marina.

L’evento è organizzato dal Lions Club Diano Marina in collaborazione con il Comune di Diano Marina. Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani gospel e spiritual a 5,6 e 8 voci. A deliziare il pubblico con le loro voci saranno i componenti dell’ottetto vocale “Cantus Firmus” di Mondovì, nato per studiare ed eseguire musiche polifoniche classiche ed antiche per voci maschili e che, nel corso degli anni, si è arricchito fino a comprendere brani sacri e della tradizione natalizia.

Come ogni anno la tradizionale manifestazione avrà lo scopo di ricreare quell’atmosfera che riscalda il cuore e libera la mente da tutti i pensieri negativi regalando momenti di spensieratezza attraverso la musica e sarà finalizzata alla raccolta di fondi in favore della Parrocchia di Sant’Antonio Abate.