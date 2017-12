Lotteria Italia, venduti oltre 33mila biglietti nella provincia di Imperia

Liguria. Tempo di bilanci in Liguria, in vista della prossima estrazione della Lotteria Italia: nel 2016 in regione sono stati venduti 250.740 biglietti, un dato in lieve aumento (+0,8%) rispetto all’edizione precedente.

Lo scorso anno, fa sapere Agipronews, Genova ha confermato di essere la provincia dove sono stati staccati più tagliandi (122.140), con un calo del 2,4%; boom di vendite invece nella provincia di Imperia, con un 10% e oltre 33mila biglietti. Le vendite sono state stabili a Savona (49.090 tagliandi, -0,2%) e a La Spezia (+5% e 46.320 unità). Sul fronte delle vincite, lo scorso anno sono stati tre i premi da 50mila euro realizzati in regione, sei quelli di terza categoria da 25mila euro ciascuno.