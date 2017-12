Sanremo. Pubblichiamo di seguito il messaggio della Corale Angeli di Pace Sanremo.

Anche quest’anno sta terminando e anche noi della Corale Angeli di Pace Sanremo tiriamo le somme. Siamo stati chiamati ad animare molte celebrazioni matrimoniali, abbiamo partecipato a celebrazioni diocesane, siamo stati presenti al Festival delle Corali di Trucco ed ovunque abbiamo portato il nostro messaggio di Pace. Noi lavoriamo per la pace con la musica ed i canti e il nostro impegno e sacrificio ha fatto sì che i nostri ragazzi, che aiutiamo tramite la Fundation Oasis de Amor y Paz in Colombia, abbiano potuto studiare e laurearsi per cambiare dall’interno il loro modo di vivere, per avere per tutti quello che loro hanno avuto per primi. Per questo vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sostengono e che ci contattano o semplicemente fanno il passaparola ed augurare a tutti un 2018 pieno di progetti e cose belle…e di non dimenticare che per la Pace possiamo lavorare tutti.