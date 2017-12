Licenziamenti alla GoImperia, per il sindaco sono “fakenews”

Imperia. “Leggo fake news relative a fantomatici licenziamenti dei lavoratori del Porto. E tutto falso”. Lo dice apertamente il sindaco Carlo Capacci smentendo le voci che si rincorrono da giorni in città.

“La GO Imperia di concerto con l’Amministrazione Comunale – precisa il sindaco – ha prorogato i contratti di lavoro al 31 Gennaio 2018. Il giorno 8 gennaio e già programmato un incontro con sindacati GO Imperia, curatori fallimentari, sindaco e Confindustria per gestire la problematica e addivenire ad una soluzione. I rapporti con la curatela fallimentare non sono assolutamente tesi, anzi . Tutte le parti in gioco hanno a cuore la soluzione della vicenda ed e interesse di tutti addivenire ad un accordo. Il tentativo maldestro di rovinare il Capodanno ai lavoratori del Porto non è accettabile.