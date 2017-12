La passeggiata degli innamorati di Imperia, sporca e pericolosa

Imperia. Buia, sporca e ora anche pericolosa. E’ la “passeggiata degli Innamorati” dove, dopo le forti precipitazioni degli ultimi giorni, diversi massi si sono staccati dal parapetto della pedonale che collega la Foce alla Marina.

Solo per una fortunata coincidenza non è avvenuta una tragedia: le pietre, come si vede nella foto, erano piuttosto grosse e pesanti. Avvertiti Comune e Vigili del fuoco. “L’ennesimo sfregio alla più bella passeggiata a mare della Riviera – denunciano turisti e residenti – il restyling di due anni fa, oltre 1milione di euro spesi, è già a rischio”.